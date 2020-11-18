Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 4 серию (эфир 18.11.2020)

18 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 4 серия от 18.11.2020 Ивана ждут уроки от казаков, новая встреча с характерником и еще одна попытка украсть волшебную сережку у кошевого. Увенчается ли она успехом? Узнайте прямо сейчас!

Кошевой в 4 серии Козаки. Абсолютно брехлива історія вместе с несколькими казаками поехал в село на праздник. Ивану нельзя уезжать из Сечи, однако он сумел найти выход – подговорил Зубрика, который тоже не против присоединиться к празднику. По дороге Ивана ожидали приключения и новая встреча с Марьяной.

Назар обнаружил, что его младший брат Игорь не вернулся в село. Он отправил отряд на поиски мальчишки. А еще куренной атаман задумался о том, чтобы покинуть Запорожскую Сечь ради своей любимой Марьяны. Он даже не подозревал, какая странная история закрутилась вокруг девушки!

4 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите в 22:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.