Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 5 серию (эфир 19.11.2020)

19 ноября 2020 13:05 Александр Кива
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 5 серию (эфир 19.11.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 5 серию (эфир 19.11.2020)
пресс-служба

19 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

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Смотрите в 5 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія:

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 5 серия вы узнаете, что случилось после очередной неудачной попытки Ивана украсть сережку кошевого. Он был так близок к победе, но в самый неудачный момент в комнату зашел Назар. Иван очнулся связанным в лесу. Назар оповестил джуру, что теперь его закопают живьем за попытку обокрасть атамана. Но если Иван расскажет Назару, кто его разыскивает, казнь может быть менее болезненной.

В 5 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія Ивану удалось сбежать от куренного атамана. После этого его ждала встреча с Федором. Иван рассчитывал обменять сережку, а вместо этого его едва не казнили четвертованием! Смог ли он спастись?

5 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите в 21:15 на канале ICTV и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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