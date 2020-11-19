Второй шанс на первую любовь: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 19.11.2020)

19 ноября на канале СТБ и на нашем сайте TV.ua вышла 3 серия сериала Второй шанс на первую любовь.

Ира и Олег учатся жить по-новому.

Ира взялась за создание новой коллекции одежды и занялась поисками помещения для бутика. Ей на помощь неожиданно пришел Степан – он нашел подходящее место и даже заплатил задаток за Ирину. Степан все еще надеется на то, что у них с Ириной могут быть отношения, но она мягко отказывает мужчине в свидании.

Олег в 3 серии сериала Второй шанс на первую любовь ищет работу. Он должен крупную сумму денег, но у него сейчас нет возможности заплатить. Олег решил залечь на дно и спрятаться в квартире Ирины. Мише совершенно не нравится новый мужчина матери. Олег целыми днями только и делает, что валяется на диване, не ест продукты с глютеном и ничуть не помогает Ире с работой… Не лопнет ли у мальчика терпение?

Хозяин торгового центра узнал о том, что муж его дочери завел роман с одной из арендаторов, более того – помог ей получить лучшее место для бутика. Радостная Ира готовилась к открытию, когда на нее обрушилась сокрушительная новость: ее выгоняют из торгового центра. Что она будет делать, потеряв место и работу? Миша готов помогать матери и работать по вечерам. Олег тоже оказался на перепутье. За всю свою жизнь он ничего не добился сам – сначала ему достался бизнес от отца, потом родители свели его с богатой невестой. Может ли старая любовь возродиться перед лицом новых трудностей?

3 серию сериала Второй шанс на первую любовь от 19.11.2020 смотрите в 20:15 на канале СТБ 19 ноября и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.