Цвет страсти: смотреть онлайн 9 cерию (эфир от 30.11.2020)

30 ноября на СТБ зрители увидели 9 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 9 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 9 серия от 30.11.2020 Андрей вернулся из отпуска. Он женился и получил повышение, так что теперь, как приличный человек, должен выставиться на работе. Андрей собирается стать большим начальником и семейным человеком. Он не знает, что его молодая жена мучается вопросом: как скрыть от Андрея тот факт, что она не беременна?

Дядя Миша решил поговорить с Андреем о том, что он дал Даше надежду, но так и не довел ее дело до конца. В 9 серии сериала Цвет страсти следователь снова взялся за дело Гомонай. Он попросил показать видео с допроса, во время которого Даша подписала чистосердечное признание. Что его там смутило?

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