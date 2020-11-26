Цвет страсти: смотреть онлайн 8 cерию (эфир от 26.11.2020)

26 ноября на СТБ зрители увидели 8 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 8 серии сериала Цвет страсти:

В сериале Цвет страсти 8 серия от 26.11.2020 Даша подписала чистосердечное признание, и на суде ее признали виновной. Дядя Миша подготовил девочку к тому, что ее ждет в колонии. Он долго работал в тюрьме, поэтому знает, на что будет похожа ее жизнь ближайшие 10 лет.

Даша в 8 серии сериала Цвет страсти попала в образцово-показательную колонию. Считается, что здесь хорошие условия, ведь заключенные имеют возможность учиться и участвовать в общественно-полезной деятельности. В первый же день Дашу позвал к себе заместитель начальника колонии, чтобы разъяснить новой заключенной правила. В деле Даши стоит пометка «склонна к агрессии», поэтому за ней будут пристально следить.

Не успела Даша привыкнуть к жизни в новой реальности, как она уже нашла неприятности на свою голову! Одной из местных авторитетов не понравилась новенькая…

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