Цвет страсти: смотреть онлайн 10 cерию (эфир от 30.11.2020)

30 ноября на СТБ зрители увидели 10 серию сериала Цвет страсти.

Смотрите в 10 серии сериала Цвет страсти

В сериале Цвет страсти 10 серия от 30.11.2020 Андрей запросил, чтобы дело Даши отправили на дорасследование. Он пытается доказать, что девушка оговорила себя, когда давала чистосердечное признание. Это очень непросто, ведь никто не хочет поднимать закрытые дела. Удастся ли Андрею добиться справедливости для Даши? Ему никто не верит, кроме дяди Миши и Тоси, которую замучила совесть за то, что она покрывала своего парня-преступника.

Нине в 10 серии сериала Цвет страсти стало плохо. Женщину не смогли спасти – она умерла от разрыва селезенки. Дядя Миша смог добиться того, чтобы Дашу выпустили из колонии на похороны. На церемонии прощания Даша встретила Андрея. Следователь попытался поговорить с девушкой, но она больше не верит тому, что уже однажды ее подвел. Что было дальше?

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