Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 14.12.2020)
14 декабря в 22:00 на Новом канале выйдет 2 серия сериала Первые ласточки. Zависимые.
Второй сезон получил название Первые ласточкии. Zависимые, он расскажет совершенно новый сюжет с новыми персонажами. Это не продолжение истории, сюжетные линии Дэна, Ника, Феди, Леры и Кати завершились в первом сезоне.
Первые ласточки. Zависимые затронет целый ряд острых социальных тем: наркотическая и сексуальная зависимость, нелегальный заработок, домашнее и сексуальное насилие, влияние социальных сетей, принятие себя..
2 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 14 декабря в 22:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.