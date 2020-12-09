Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 14.12.2020)

9 декабря 2020 01:19 Александр Кива
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 14.12.2020)
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 14.12.2020)
пресс-служба

14 декабря в 22:00 на Новом канале выйдет 2 серия сериала Первые ласточки. Zависимые.

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Смотрите в сериале Первые ласточки. Zависимые

Второй сезон получил название Первые ласточкии. Zависимые, он расскажет совершенно новый сюжет с новыми персонажами. Это не продолжение истории, сюжетные линии Дэна, Ника, Феди, Леры и Кати завершились в первом сезоне.

Первые ласточки. Zависимые затронет целый ряд острых социальных тем: наркотическая и сексуальная зависимость, нелегальный заработок, домашнее и сексуальное насилие, влияние социальных сетей, принятие себя..

2 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 14 декабря в 22:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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