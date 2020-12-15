Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 15.12.2020)

15 декабря в 21:00 на Новом канале выйдет 3 серия сериала Первые ласточки. Zависимые.

Смотрите в 3 серии сериала Первые ласточки. Zависимые

В сериале Перші ластівки. Zалежні 3 серия от 15.12.2020 параллельно проводятся два расследования. Одно из них инициировала новая преподавательница факультета журналистики Кира Зотова. Второе расследование проводит Назар – он хочет узнать больше о таинственной женщине, которая больше не хочет с ним встречаться. Назар надеялся, что Кира позволит ему работать над делом Ивана Кожуха вместе с остальными студентами, однако преподавательницу совершенно не впечатлила его работа.

В 3 серии сериала Перші ластівки. Zалежні Кира выбрала себе в помощники Еву, Влада, Альбину и Лешу. Почему именно их, ведь Влад вообще ничего не написал в своей работе? И почему она не хочет допускать к делу Карину, которая хочет узнать, кто лишил жизни ее парня?

3 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 15 декабря в 21:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.