Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 15.12.2020)

15 декабря 2020 01:15 Александр Кива
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 15.12.2020)
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 15.12.2020)
пресс-служба

15 декабря в 22:00 на Новом канале выйдет 4 серия сериала Первые ласточки. Zависимые.

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Смотрите в 4 серии сериала Первые ласточки. Zависимые

В сериале Перші ластівки. Zалежні 4 серия от 15.12.2020 Кира узнала, что Альбина и Влад беседовали с полицейским. Она разозлилась и отстранила их от расследования дела о смерти Ивана Кожуха. Те не расстроились и решили самостоятельно докопаться до сути. Влад и Альбина поехали в пансионат, чтобы поговорить с бабушкой Вани. Много ли она знает о собственном внуке? И почему соседка старушки считает, что Иван состоял в тайном сообществе?

Леша в 4 серии Перші ластівки. Zалежні по поручению Киры отправился в редакцию, где работал Ваня. Где обычный студент брал деньги на дорогую одежду? Неужели ему так много платили за написание рецензий?

4 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 15 декабря в 22:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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