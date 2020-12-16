Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 16.12.2020)

16 декабря 2020 16:04 Александр Кива
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 16.12.2020)
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 16.12.2020)
пресс-служба

16 декабря в 22:00 на Новом канале выйдет 5 серия сериала Первые ласточки. Zависимые.

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Смотрите в 5 серии сериала Первые ласточки. Zависимые

В сериале Перші ластівки. Zалежні 5 серия от 16.12.2020 студенты продолжают расследовать дело об убийстве однокурсника под руководством Киры. Они начинают понимать, что ввязались в очень непростую игру. Помимо этого, каждый из участников расследования пытается разобраться с личными проблемами. Карина узнала о том, что беременна. Мама Евы в 5 серии Перші ластівки. Zалежні узнала о том, что дочь пыталась продать свою девственность. На Леше по-прежнему «висит» денежный долг.

Альбина и Влад продолжают свое расследование тайком от Киры. Они поехали в школу, где учился Ваня. Оказалось, что парень совсем не блистал знаниями. А еще Ваня почему-то сменил восемь учебных заведений. Почему же он нигде не мог прижиться?

Альбина часто получает посылки для обзоров. Но на этот раз она получила такой «сюрприз», что после него можно не выжить! 

5 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 16 декабря в 21:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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