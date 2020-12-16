Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 16.12.2020)

16 декабря 2020 16:07 Александр Кива
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 16.12.2020)

16 декабря в 22:00 на Новом канале выйдет 6 серия сериала Первые ласточки. Zависимые.

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Смотрите в 6 серии сериала Первые ласточки. Zависимые

Узнайте больше о прошлом Киры в сериале Перші ластівки. Zалежні 6 серия! Назар решил шантажировать Зотову ее прошлым. Он узнал о студентке Ларисе, которая умерла по вине Киры. Что произошло и можно ли Киру винить в случившемся? И смогут ли ей поверить Ева и Карина после того, что услышат? Узнайте прямо сейчас!

Альбина в 6 серии сериала Перші ластівки. Zалежні узнала правду о своей семье, которая разбила ей сердце. А еще королеву соцсетей волнует вопрос: кто слил информацию о ее пикантном способе заработка в сеть? Альбина боится, что кто-то желает ей смерти. Кто и зачем охотится на блогершу?

6 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 16 декабря в 22:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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