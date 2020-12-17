Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 17.12.2020)

17 декабря 2020 16:15 Александр Кива
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 17.12.2020)
Первые ласточки. Zависимые: смотреть онлайн 7 серию (эфир от 17.12.2020)
пресс-служба

17 декабря в 21:00 на Новом канале выйдет 7 серия сериала Первые ласточки. Zависимые.

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Смотрите в 7 серии сериала Первые ласточки. Zависимые

В сериале Перші ластівки. Zалежні 7 серия от 17.12.2020 вы наконец-то узнаете, кем был Иван! Кожух оставил длинное письмо для Киры, а она рассказала студентом, где его найти. В рукописи-исповеди Ивана нашлись ответы на все вопросы: как бабушка решала все за него, что ей пришлось сделать ради того, чтобы оплатить обучение внука, и как потом сам Ваня зарабатывал себе на жизнь. В 7 серии молодежного триллера Перші ластівки. Zалежні вы увидите знакомство Карины и Вани и узнаете, на что он готов был пойти ради нее!

Кроме того у студентов есть и более насущные проблемы. Куда делась Карина и как ее спасти?

7 серию сериала Первые ласточки. Zависимые смотрите 17 декабря в 21:00 на Новом канале и скоро - онлайн на нашем сайте TV.UA.

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