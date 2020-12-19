Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 7 серию (эфир 24.11.2020)

19 декабря 2020 14:12 Александр Кива
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 7 серию (эфир 24.11.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 7 серию (эфир 24.11.2020)
пресс-служба

24 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 7 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

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Смотрите в 7 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія:

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 7 серия Иван привез бесчувственное тело Марьяны характернику, ведь только он может вылечить девушку. Ее укусила степная гадюка. Однако всеведающий казак не спешит давать противоядие: он говорит, что только Иван может спасти Марьяну. Характерник готов дать зелье девушке, но при одном условии – Иван должен украсть для него волшебную серьгу.

В 7 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія Иван вместе с характерником решились на невероятную авантюру – они должны выкрасть серьгу московского царя из крепости Федора! Ее еще ни разу не брали за всю историю существования. Сможет ли Иван в одиночку сделать то, что еще не удавалось никому, и спасти Марьяну?

7 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите скоро онлайн на нашем сайте TV.UA.

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