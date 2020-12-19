Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 8 серию (эфир 24.11.2020)

24 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 8 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 8 серия ляхи напали на Краснополье! Иван примчался как раз вовремя, чтобы спасти Елену от похотливого нападающего. Одна половина села разбежалась, а другую половину Назару удалось увести в лес. Правда, самого Назара схватили, но ему удалось сбежать.

У Ивана в 8 серии Козаки. Абсолютно брехлива історія появилась идея обменять Марьяну, султанскую дочку, на свою мать. Он узнал о скорой свадьбе Марьяны и Назара. Ивана совсем не обрадовала эта новость. Есть ли у него чувства к Марьяне или это всего лишь часть плана? И что будет с селом после нападения?

8 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите скоро онлайн на нашем сайте TV.UA.