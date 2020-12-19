Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 9 серию (эфир 25.11.2020)

25 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 9 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 9 серия Назара обвиняют в убийстве кошевого! Свидетели видели, как он задушил атамана своими руками. И Назар никак не может доказать, что на самом деле он пытался спасти предводителя казаков. Кто-то отравил кошевого, а Назар просто оказался не в том месте, не в то время.

Теперь по казачьему обычаю в 9 серии Козаки. Абсолютно брехлива історія Назара ждет страшная казнь – его закопают живьем! Конечно же, Иван не мог такого допустить. Он спас друга, но не стал его развязывать, потому что мало ли что придет куренному в голову? Иван не ошибся – Назар сбежал от своего спасителя! А что было дальше?

9 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите скоро онлайн на нашем сайте TV.UA.