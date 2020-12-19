Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 10 серию (эфир 25.11.2020)

19 декабря 2020 17:15 Александр Кива
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 10 серию (эфир 25.11.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 10 серию (эфир 25.11.2020)
пресс-служба

25 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 10 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

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Смотрите в 10 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія:

В сериале Козаки. Абсолютно брехлива історія 10 серия настало время выборов нового кошевого атамана! Главный кандидат на эту должность – это Тарас. Большая часть казаков поддерживают его кандидатуру, но Иван неожиданно предлагает Назару вступить в борьбу за место главнокомандующего. Кто же победит и станет новым атаманом? Узнайте прямо сейчас!

Иван и Назар в 10 серии Козаки. Абсолютно брехлива історія должны вернуть волшебную сережку. Характерник забрал ее у Ивана после того, как тот выкрал драгоценность у Федора. Теперь младший брат Назара Игорь находится в опасности. Федор пообещал убить мальчика, если ему не вернут сережку. Смогут ли Иван и Назар вернуть сережку, спасти Игоря от смерти, а характерника – от казни? 

10 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите скоро онлайн на нашем сайте TV.UA.

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