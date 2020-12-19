Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 11 серию (эфир 26.11.2020)

26 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

В сериале ICTV Козаки. Абсолютно брехлива історія 11 серия от 26.11.2020 Иван убедил всех в том, что характерник отдал Богу душу, и обеспечил кошевому атаману сохранения доверия среди населения. Но надолго ли? Узнайте уже совсем скоро!

Между тем, магическая серьга таки оказалась в руках Ивана. Точнее, в груди госпожи Оксаны, которая не собирается отдавать ее парню, пока не увидит Игоря живым и невредимым. Но удастся ли в 11 серии сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія 2020 спасти Игоря из плена злодея Федора?

Назар подумает организовать засаду для своего врага. Но рисковать целым казацким войском для решения личных проблем он не хочет. Решение одно – собрать небольшую группу казаков, которые согласятся на авантюру. Однако Иван задумал нечто иное… Что именно? И смогут ли они обвести вокруг пальца Федора?

11 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите скоро онлайн на нашем сайте TV.UA.