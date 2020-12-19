Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 12 серию (эфир 26.11.2020)

26 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

Обмен состоялся удачно, однако один выстрел спугнул Федора. Напуганный, он изо всех сил решил убежать, оставив Игоря и Катю Назару. Однако злодею не удалось этого – его перехватил Иван. Началась перепалка. Кто в ней выйдет победителем? Покажет 12 серия сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія.

В разгар драки на помощь Ивану прибежал Назар. Однако почему-то борьба против общего врага переросла чуть ли не в казнь кошевым атаманом парня. Из-за чего Назар наставил пистоль на Ивана? Все подробности узнайте совсем скоро

12 серию сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія смотрите скоро онлайн на нашем сайте TV.UA.