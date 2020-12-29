Беглецы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)

29 декабря 2021 23:10 Юлия Крутиева
Беглецы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
Беглецы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба

31 декабря в 16:15 на канале Украина и на нашем сайте TV.UA состоится премьера 4-серийной мелодрамы "Беглецы".

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В центре сюжета мелодрамы Беглецы находится семья Гуманных, которая переживает кризис. Отец Ярослав когда-то успешный художник, находится в творческом кризисе, жена Виктория полностью посвятила себя работе, сын Тимофей не может найти общий язык с одноклассниками, а дочь Лиза пытается подражать мажорным подругам. Виктории становится известно о махинациях в банке, где она работает и спасаясь от киллеров им приходится бежать в забытое богом ПГТ. Там Гуманные вместо того, чтобы сидеть тихо, вступают в конфронтацию с местными жителями, а потом и с мафией в лице городских властей, которая превратила прекрасный гранитный карьер в мусорную свалку. Кажется, что всё против семьи, и неизвестно смогут ли они найти общий язык между собой, спастись от преследователей и победить местную мафию.

Сериал Беглецы от 31.12.2020 смотрите в 16:15 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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