Мы больше чем я: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 03.01.2021)

3 января на канале СТБ выйдет сериал Мы больше чем я. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 1 серию.

осле десяти лет совместной жизни в лирической комедии Мы больше чем я 1 серия от 03.01.2021 между Настей и Максимом угасла страсть, а быт стал главной темой разговоров. Чтобы оживить отношения, вернуть флирт и снова влюбить в себя мужчину, подруга Марика посоветовала Насте устроить романтический вечер. Свечи, шампанское, вкусный ужин и только они вдвоем… Звучит прекрасно! Женщина сразу согласилась на такую ​​авантюру. Она даже отправила сына Дмитрия к назойливой свекрови. Но сработал ли план подруг? Подробности стратегического ужина узнайте в 1 серии сериала СТБ Мы больше чем я.

Настя готовилась к встрече любимого, как будто ей 18 лет:

шикарная прическа;

вечерний макияж;

опрятный маникюр;

лучшее платье.

И все ради одного – удивить Макса. Однако мужчина даже не собирался приходить домой и не удосужился позвонить ей… Он только прислал сообщение: «Меня задержали на работе». Как любящая жена Настя в сериале Мы больше чем я (1 сезон) упаковала ужин и поехала на работу в отель к Максиму. Однако администратор заверил ее: рабочий день мужа закончился еще несколько часов назад. Где Максим? Почему он нагло соврал Насте и оставил ее одну в день их юбилея? Возможно, у него появилась новая пассия? Ответ дальше!

Кто, как не лучшая подруга, пришла утешить Настю. Семейный психолог-блогер Марика в 1 серии Мы больше чем я сезон 1 взялась спасать женщину от затяжной депрессии и разрушения брака. За бокалом дорогого шампанского подруги придумали хитрый план мести. Вы могли бы подумать, что женщины устроили кровавую расправу, избиение или допрос в стиле НКВД? Однако Настя и Марика приготовили для Макса нечто похуже! Хотите узнать, что же?

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