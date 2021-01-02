Мы больше чем я: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 03.01.2021)

Мы больше чем я: смотреть онлайн 4 серию (эфир от 03.01.2021)

3 января на канале СТБ выйдет сериал Мы больше чем я. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 4 серию.

В сериале СТБ Мы больше чем я 4 серия от 03.01.2021 Настя решила сделать полный апгрейд своего гардероба. Растянутые блузки, бесформенные свитера и бабушкины штаны – страшный сон для женщины 21-го века. Максим впервые обрадовался, что он в теле Насти и сможет полностью обновить ее стиль! Что повлияло на мужчину: беременность или вспышка любви к женщине? Но согласится ли Настя на авантюру Макса? Подробности гардеробного переворота смотрите в 1 сезоне лирической комедии Мы больше чем я.

Новый неприятный сюрприз, который ждал пару в отеле, – рабочий коллектив создал против них коалицию. Настя и Максим стали центром сплетен, интриг и скандалов! А все из-за борьбы за директорское кресло отеля. Как супруги противостояли негативу коллег? Покажет 4 серия сериала Мы больше чем я (2021).

Кроме собственных проблем, Степовым пришлось разруливать неудобную ситуацию между Марикой и Андреем. Прошлую ночь они провели вместе, но Марика внезапно исчезла и не отвечала на звонки Андрея. Бедный мужчина не знал, куда себя деть… А она так ему понравилась. Смогли ли Настя и Макс в 4 серии сериала Мы больше чем я сезон 1 свести два одиноких сердца? Ответ – через мгновение!

С беременностью Насти дела в семейной жизни начали понемногу налаживаться:

Ирма Владимировна резко изменила предвзятое отношение к невестке;

сын наконец-то почувствовал родительское тепло;

Максим начал ценить общие моменты.

Неужели новогоднее желание Димы исполнилось и изменение тел положительно повлияло на атмосферу в квартире? И главное: переселились ли обратно души Степовых? Не медлите – смотрите онлайн лирический сериал Мы больше чем я 1 сезон 4 серия от 03.01.2021

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