Мы больше чем я: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 03.01.2021)

3 января на канале СТБ выйдет сериал Мы больше чем я. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 2 серию.

Медикам в сериале СТБ Мы больше чем я 2 серия от 03.01.2021 едва удалось вернуть с того света супругов Степовых после серьезной аварии. Однако они очнулись в совершенно других телах: Максим стал Настей, а Настя – Максимом! Врачи разводили руками и уверяли: это только стресс и шок. Но что произошло на самом деле? Возможно, это влияние высших сил или, все-таки, последствия ДТП? Ответ смотрите в 2 серии комедии Мы больше чем я (2021).

Максим и Настя решили как можно быстрее убежать из больницы, ведь такое переселение душ медики приняли за психические расстройства! Более того, они готовы были упрятать пару в сумасшедший дом. Но незаметно убежать им не удалось – Марика и Андрей уже ждали супругов около больницы! Как Степовые выкрутились из неудобной ситуации? Узнайте уже совсем скоро.

Чтобы немного отвлечь Максима, его верный и лучший друг Андрей в комедии Мы больше чем я (сезон 1) привез его в уютное мужское место – в стрип-клуб. Обнаженные девушки, крепкий алкоголь и страстные танцы – вот эффективная пилюля от надоедливых мыслей. Однако Андрей тогда не догадывался: зажигал и снимал девушек не Максим, а Настя! Интересно, как она отреагировала на специфический отдых благоверного?

А вот Макс в теле своей жены узнал весь хитрый план мести за его измену: оставить ловеласа без копейки в кармане. Более того, Марика в 2 выпуске сериала Мы больше чем я 1 сезон ярко описала, как они хотели забрать машину, квартиру и развести бабника на кругленькую сумму денег. Но самый большой шок – затея Ирмы Владимировны. Она переехала в квартиру Степовых, чтобы ухаживать за сыночком! Уживутся ли супруги с мамой?

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Вернул ли мощный экстрасенс родные души Максу и Насте?

Как отреагировал сын на странную перемену родителей?

Каким образом Настя использовала тело Максима?

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