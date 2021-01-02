Мы больше чем я: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 03.01.2021)

2 января 2021 00:02 Александр Кива
Мы больше чем я: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 03.01.2021)
Мы больше чем я: смотреть онлайн 3 серию (эфир от 03.01.2021)
пресс-служба

3 января на канале СТБ выйдет сериал Мы больше чем я. Прямо сейчас вы можете смотреть онлайн 3 серию.

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Смотрите в  3 серии сериала Мы больше чем я: 

Степовые в комедийном сериале Мы больше чем я 3 серия от 03.01.2021 решили вернуть друг другу тела очень странным способом – напиться и переспать! Но после бурной ночи Настя с Максом проснулись в недоумении… Но то ли от великолепного секса, то ли оттого, что их план не сработал и чуда не произошло, – не понятно. Возможно, у пары появился шанс спасти их отношения? Покажет 3 серия лирического сериала Мы больше чем я.

Много проблем не бывает! Марика принесла Насте неприятные новости: одиозный блогер из программы «Адские гостиницы» задумал тайную проверку ее отеля. После визита незваного гостя конкуренты Насти уволили с работы половину персонала, а с отеля сняли все награды! Кажется, в 1 сезоне Мы больше чем я Степовых ждало жестокое испытание на прочность. Смогли ли они достойно пройти проверку? Ответ – дальше.

План Насти прост: чтобы обезвредить врагов, Максиму пришлось следить за всеми гостями, которые селфятса или снимают блог. Тот, кто подозрительно это делает, сразу вылетает из стен отеля. Однако когда супруги зашли в фойе, их удивлению не было предела: все посетители – популярные звезды интернета, которые только и делали, что снимали различные видео. Удалось ли Максу найти шпиона и спасти репутацию отеля? Узнайте через мгновение в 3 серии комедии СТБ Мы больше чем я (1 сезон).

На пути к желанному примирению Степовых стал владелец отеля и первая любовь Насти Владимир. Мужчина вызвал ее к себе в кабинет и пригласил на роскошный ужин в ресторан! И главное условие: ничего не говорить Максиму. Неужели чувства Володи вспыхнули с новой силой? Согласилась ли Настя-Макс на предложение своего шефа?

3 серию сериала Мы больше чем я от 03.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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