Громада 2 сезон 6 серия: смотреть онлайн эфир от 10.02.2021

12 февраля 2021 02:30 Александр Кива
Громада 2 сезон 6 серия: смотреть онлайн эфир от 10.02.2021
Громада 2 сезон: смотреть онлайн 6 серию
пресс-служба

10 февраля на канале НЛО TV вышла 6 серия 2 сезона сериала Громада. 6 серию смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua

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Смотрите в 6 серии сериала Громада 2 сезон:

Тарас начинает вести здоровый образ жизни, потому что его об этом попросила Юля. Алиса устраивает проверку детей центра на прививки. Родители детей не слишком хорошо настроены к вакцинации, поэтому Алиса собирает совещание, на котором пытается объяснить, почему это важно. Однако одна из мам поднимает бунт. Богдан пытается придумать, как собрать средства на центр, чтобы Алиса не огорчалась. Поэтому пытается уговорить голову Душевного пожертвовать деньги на центр. Между тем, следователь пытается выяснить, причастен ли к похищению денег сам Богдан. Мама председателя пытается защитить его перед следователем.

6 серию сериала Громада 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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