Громада 2 сезон 8 серия: смотреть онлайн эфир от 11.02.2021

12 февраля 2021 04:30 Александр Кива
Громада 2 сезон 8 серия: смотреть онлайн эфир от 11.02.2021
Громада 2 сезон: смотреть онлайн 8 серию
пресс-служба

11 февраля на канале НЛО TV вышла 8 серия 2 сезона сериала Громада. 8 серию смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua

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Смотрите в 8 серии сериала Громада 2 сезон:

Макс рассказывает Алисе, что ему негде жить, и она предлагает Максу жить вместе – втроем с Богданом. Из-за этого у Макса с Богданом возникает серьезный конфликт. Родители возмущены кружком полового воспитания и запрещают детям на него ходить. Поэтому Валентина Валентиновна устраивает лекцию по половому воспитанию самим родителям. Мама председателя предлагает подставить Алису, чтобы следователь не узнал о причастности Душевного к краже. Чтобы помирить Богдана и Макса Алиса подговаривает ещё одного своего бывшего.

8 серию сериала Громада 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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