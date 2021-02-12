Громада 2 сезон 8 серия: смотреть онлайн эфир от 11.02.2021
11 февраля на канале НЛО TV вышла 8 серия 2 сезона сериала Громада. 8 серию смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua
Макс рассказывает Алисе, что ему негде жить, и она предлагает Максу жить вместе – втроем с Богданом. Из-за этого у Макса с Богданом возникает серьезный конфликт. Родители возмущены кружком полового воспитания и запрещают детям на него ходить. Поэтому Валентина Валентиновна устраивает лекцию по половому воспитанию самим родителям. Мама председателя предлагает подставить Алису, чтобы следователь не узнал о причастности Душевного к краже. Чтобы помирить Богдана и Макса Алиса подговаривает ещё одного своего бывшего.
8 серию сериала Громада 2 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.