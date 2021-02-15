С кем поведешься 2 серия: смотреть онлайн эфир от 15.02.2021

15 февраля на канале 1+1 выйдет сериал 2 серия сериала С кем поведешься. 2 серию сериала С кем поведешься смотрите онлайн на tv.ua сразу после эфира.

Смотрите в 2 серии сериала С кем поведешься

Марина — чуткая, интеллигентная женщина, которая всей душой любит своего мужа-банкира. Однажды мужчина просто шокирует главную героиню. Он ей заявляет, что им необходимо расстаться. Для Марины эта новость стала настоящим испытанием, ведь ради возлюбленного она оборвала все связи и с друзьями, родственниками, не стала развивать карьеру, всю себя посвятила любимому человеку. В итоге разбитая и совершенно одинокая женщина возвращается в пустую родительскую квартиру, где она начинает жить с чистого листа. А вскоре в судьбе Марины намечаются очередные перемены. Она вынуждена пустить пожить к себе некую Галину, которая пострадала по вине центральной героини. Две совершенно разные женщины пытаются найти общий язык, параллельно устраивая личную жизнь. А тем временем 17-летняя дочь Гали влюбляется, и это приводит женщин к новым испытаниям.

2 серию сериала С кем поведешься смотрите 15.01.2021 в 21:10 на 1+1 и после эфира онлайн на tv.ua.