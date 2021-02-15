С кем поведешься 3 серия: смотреть онлайн эфир от 15.02.2021

15 февраля 2021 07:30 Александр Кива
С кем поведешься 3 серия: смотреть онлайн эфир от 15.02.2021
С кем поведешься: смотреть онлайн 3 серию
пресс-служба

15 февраля на канале 1+1 выйдет сериал 3 серия сериала С кем поведешься. 3 серию сериала С кем поведешься смотрите онлайн на tv.ua сразу после эфира.

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Смотрите в 3 серии сериала С кем поведешься

Молодая женщина Марина, отказавшись от собственной карьеры, всецело посвящает себя своему мужу, банкиру. Совершенно неожиданно супруг героини сериала «С кем поведешься» заявляет ей о своем желании развестись. Неприятности Марины на этом не заканчиваются, так как ей приходится временно приютить у себя попавшую на улице под колеса ее автомобиля Галину, причем не одну, а вместе с ее дочерью. Новая знакомая быстро находит общий язык с хозяйкой квартиры и даже активно участвует в обустройстве ее личной жизни, помогая выбрать из большого количества поклонников наиболее подходящего мужчину.

3 серию сериала С кем поведешься смотрите 15.01.2021 в 21:40 на 1+1 и после эфира онлайн на tv.ua.

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