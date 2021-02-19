Мама 1 серия: смотреть онлайн эфир от 19.02.2021

19 февраля на СТБ вышла 1 серия сериала Мама. Смотрите онлайн 1 серию Мама (2021) на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Мама

В сериале Мама от 19.02.2021 рабочий день медсестры хирургического отделения Нины Швидченко начался как обычно. Сегодня женщина празднует свой день рождения, и все вокруг поздравляют. Однако она ждет самого желанного поздравления – звонка от сына-добровольца, который находится на войне. Все мысли Нины Петровны сосредоточены вокруг Виталия. Она не может понять, почему сын не берет трубку и не спешит поздравить мать.

В тот же вечер в 1 серии сериала Мама младшая дочь Дарья внезапно наталкивается на видео, в котором оккупанты издеваются над украинским пленными. Ее шоку и удивлению нет предела, ведь на экране среди других украинских боевиков она замечает собственного брата. Семья, смущенная подобным известием, пытается найти помощь и поддержку от государства, однако ожидания напрасны.

Нина Петровна обращается за помощью к давнему знакомому Андрею, чтобы вернуть сына из оккупированной территории. У мужчины есть «необходимые знакомства». Он сообщает, что семье нужно собрать выкуп, однако сумма слишком велика. Удастся ли семейству Швидченко найти деньги – смотрите онлайн сериал Мама 1 серию от 19.02.2021.

На этом испытания не заканчиваются. Женщине необходимо самостоятельно передать средства нужному человеку прямо в Лисичанск. Нина, несмотря на все сомнения и предостережения мужа, принимает серьезное решение – берет отпуск на работе и отправляется в дальнюю дорогу. Там главная героиня сериала Мама 2021 по договоренности встречается с человеком, передает ему половину средств и позже узнает, что осталась ни с чем. Она не первая из тех, кто так наивно попал в сети к мошеннику, пытаясь освободить родных…

Как дальше оставаться в чужом городе с тревогой на душе? Куда податься, чтобы помочь родному ребенку? Что чувствует материнское сердце в этот момент? Казалось бы, остается только опустить руки и возвращаться домой, как советуют все вокруг. Но внезапное рандеву, которое сначала показалось не самым теплым, станет спасением. Как судьбоносная встреча с незнакомцем поможет матери на пути к сыну...

1 серию сериала Мама смотрите онлайн на tv.ua.