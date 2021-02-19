Мама 3 серия: смотреть онлайн эфир от 19.02.2021

19 февраля на СТБ выйдет 3 серия сериала Мама. Смотрите онлайн 3 серию Мама (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 3 серии сериала Мама

После неудачных и опасных игр маленького Олежки Нина в 3 серии сериала Мама 2021 единственная, кто может оказать первую помощь мальчику. Женщина проводит операцию. И благодаря ее усилиям жизни ребенка ничего не угрожает. Она чувствует, как малыш начинает привязываться к ней: с детства мальчик рос без маминой любви и заботы. Эту идиллию прерывает строгий комендант. Он предупреждает главную героиню, что она арестована и отныне будет находиться под его наблюдением.

В 3 серии сериала Мама на связь с семьей Швидченко вышел адвокат. Он сообщает, что защищает права пленного Виталия и делает все возможное, чтобы освободить парня. Отец Анатолий не собирается верить словам человека, которого видит впервые, и требует каких-либо доказательств. Возможно у семьи появится хотя бы малейшая надежда на спасение сына?

3 серию сериала Мама смотрите скоро онлайн на tv.ua.