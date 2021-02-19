Мама 2 серия: смотреть онлайн эфир от 19.02.2021

19 февраля 2021 21:26 Александр Кива
Мама 2 серия: смотреть онлайн эфир от 19.02.2021
Мама: смотреть онлайн 2 серию
пресс-служба

19 февраля на СТБ выйдет 2 серия сериала Мама. Смотрите онлайн 2 серию Мама (2021) совсем скоро на tv.ua.

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Смотрите во 2 серии сериала Мама:

Главная героиня сериала Мама 2 серия от 19.02.2021 отправляется в так называемую ЛНР. Именно с помощью знакомого – торгаша Богдана, с которым женщина встретилась в поезде, ей удается попасть на оккупированную территорию. Здесь мужчина владеет собственным магазином и на определенное время соглашается приютить Нину в своей квартире. Жизнь в этом месте радикально отличается от жизни в родной и спокойной Житомирщине: ночью в 2 серии сериала Мама 2021 женщина просыпается из-за свиста пуль и выстрелов. То, что кажется ей страшным и довольно необычным, уже давно не пугает местных. Для них это уже обыденность…

Похоже, что приезд женщины смущает всех жителей и боевиков. Богдан предупреждает Нину, что ей не стоит лишний раз выходить на улицу. Ее появление и без этого вызвало множество сплетен и домыслов. К тому же герой сериала Мама 2021 сам волнуется о своей репутации и жизни, но он имеет из этого выгоду – Нина вынуждена платить ему неплохие деньги за проживание и помощь.

Однажды в местную забегаловку, владельцем которой является Богдан, приехал главный комендант. Он не верит словам торгаша о том, что Нина его новая женщина, и угрожает отомстить за ложь. Чем закончится этот конфликт? 

Тем временем семья Швидченко беспокоится за маму, которая в очередной раз не выходит на связь. Муж Нины Анатолий узнает, что ей пришлось обратиться за помощью к старому знакомому Андрею. Он обвиняет его, ведь тот отправил его жену прямо в ловушку ко врагу. Анатолий во 2 серии сериала Мама от 19.02.2021 не находит себе места от отчаяния. Он не оставляет мыслей о внезапной пропаже женщины и решает подать заявление о ее исчезновении.

Среди всех проблем, косых взглядов и клеймений прохожих, единственным утешением для Нины Петровны становится знакомство с маленьким мальчиком Олежкой. Впоследствии оказывается, что малыш – сын коменданта Саныча, который держит город в страхе. Однажды забавы Олежки у забегаловки, в которой работает главная героиня, прерываются выстрелом. Мальчик играл с пистолетом одного из оккупантов и нечаянно попал себе в руку. Нина оказывает первую помощь ребенку, но эта услуга кардинально изменит ее положение. Как именно?

2 серию сериала Мама смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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