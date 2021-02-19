Мама 4 серия: смотреть онлайн эфир от 19.02.2021

19 февраля на СТБ выйдет 4 серия сериала Мама. Смотрите онлайн 4 серию Мама (2021) совсем скоро на tv.ua.

Смотрите в 4 серии сериала Мама

В финальной 4 серии сериала Мама Нина заглянет в глаза собственному страху. Саныч наконец согласился помочь женщине. Он отвозит ее в местный морг, чтобы та опознала тело убитого сына. Ей приходится наблюдать страшную картину, от которой волосы встают дыбом. В морг завозят тела умерших, количество которых не сосчитать. Главная героиня больше не в силах сдерживать эмоции, а весь мир вокруг перестает существовать. Увидит ли Нина среди убитых парней собственного сына – смотрите онлайн сериал Мама 4 серию от 19.02.2021 на сайте Телепортал прямо сейчас.

В забегаловке Богдана местные оккупанты начинают драку. От пули одного из бойцов умирает Саныч. Маленький Олежка становится свидетелем смерти отца и зовет маму. Нина не может оставить мальчика сиротой, поэтому решает забрать его с собой домой. Но сможет ли она забрать самое дорогое – своего сына?

4 серию сериала Мама смотрите скоро онлайн на tv.ua.