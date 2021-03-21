Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 5 серию от 22.03.2021
22 марта на tv.ua и на канале 2+2 зрители увидят 5 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3. 5 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua 29 марта.
Люди Виктории Игольниковой, которая служит в Минобороне, захватывают прохожего парагвайца Родригеса. Свидетель один — двоюродная сестра Гроздицкого, бывшего бизнес-партнера Игольниковой, на которого она теперь охотится. Чтобы разобраться в ситуации, Гордиенко отправляется в Киев. У Воронова завязываются отношения с коллегой Ириной. Маслюков, один из «оборотней в погонах», обвиняет Харлея в исчезновении Браги, который виновен в смерти Киры.
5 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите 29 марта онлайн на tv.ua.