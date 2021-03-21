Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 6 серию от 23.03.2021
23 марта на tv.ua и на канале 2+2 зрители увидят 6 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3. 6 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua 29 марта.
В убийстве Родригеса обвиняют некого Лукьянова, в квартире которого устанавливают систему прослушивания. Возлюбленная Харлея узнает о том, что его подозревают в исчезновении Браги, из-за чего у пары возникает недопонимание. Давид, еще один подозреваемый в охоте на Гроздицкого, друг Гордиенко, получает ножевое ранение от руки настоящего преступника Кобы.
6 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите 29 марта онлайн на tv.ua.