Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 7 серию от 24.03.2021
24 марта на tv.ua и на канале 2+2 зрители увидят 7 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3. 7 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua 29 марта.
Среди окружения Гроздицкого есть человек, который сливает информацию Игольниковой. Но это не все, ее люди убивают сестру Гроздицкого, которому вместе с преследуемым Кобой удается сбежать. Тем временем, Харлей продолжает поиски Браги, который виновен в смерти молодой девушки.
7 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите 29 марта онлайн на tv.ua.