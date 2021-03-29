Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 9 серию от 29.03.2021

29 марта 2021 04:30 Александр Кива
Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 9 серию от 29.03.2021
Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 9 серию от 29.03.2021
пресс-служба

29 марта на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 9 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 9 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 9 серии сериала Ментовские войны. Харьков-3:

В бомбоубежище найден труп Паламарчука, участкового, который исчез полтора года назад. Раскрыть дело помогает друг погибшего Иван Липатов. Однако Гордиенко подозревает Липатова в убийстве, поэтому вслед за ним отправляется в Киев. В бомбоубежище снова находят труп — тело женщины без головы. После этого происходит еще одно убийство прямо на автобусной остановке.

9 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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