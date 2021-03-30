Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 10 серию от 30.03.2021
30 марта на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 10 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 10 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.
Ворон и Ира возвращаются из отпуска. Девушка подозревает, что у ее брата неприятности и обращается за помощью к Ворону. У оперов есть подозреваемый в убийстве женщины на остановке. Становится понятно, что все эти преступления — дело рук одного маньяка.
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