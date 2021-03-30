Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 11 серию от 31.03.2021
31 марта на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 11 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 11 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.
Главный подозреваемый по делу получает ранение. Гордиенко пытается расшифровать знаки, которые убийца оставляет на месте преступления и которые очень похожи на круг сатаны. Ворон отправляется вместе с братом Иры, который задолжал дельцам большую сумму, на «стрелку», где их перехватывают оперативники.
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