Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 13 серию от 05.04.2021
5 апреля на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 13 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 13 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.
Оказывается, любимая Харлея — не вдова. Ее бывший муж Репаков жив и планирует забрать свои деньги, спрятанные в доме Ларисы. Между тем, в бутафорской машине милиции находят труп бизнесмена Билевича. Гордиенко, Ворон и Харлей берутся за расследование.
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