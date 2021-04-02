Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 14 серию от 06.04.2021
6 апреля на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 14 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 14 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.
Пока Харлей вынужден на некоторое время оставить работу из-за полученной травмы, в отделе Гордиенко появляется новый работник — лейтенант Зайцева. Опер Жарков, который также расследует дело Билевича, заводит роман с девушкой, причастной к убийству бизнесмена.
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