Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 14 серию от 06.04.2021

2 апреля 2021 07:00 Александр Кива
Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 14 серию от 06.04.2021

6 апреля на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 14 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 14 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 14 серии сериала Ментовские войны. Харьков-3:

Пока Харлей вынужден на некоторое время оставить работу из-за полученной травмы, в отделе Гордиенко появляется новый работник — лейтенант Зайцева. Опер Жарков, который также расследует дело Билевича, заводит роман с девушкой, причастной к убийству бизнесмена.

14 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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