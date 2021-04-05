Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 15 серию от 07.04.2021
7 апреля на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 15 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 15 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.
Дело о смерти Билевича усложняет еще одно убийство. Зайцева узнает об отношениях Жаркова с напарницей их врага. Гордиенко понимает, что дело связано с масштабными аферами на Региональной таможне. Одновременно с этим, в Харьков прибывает бывший муж Ларисы и начинает слежку за ее домом.
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