Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 16 серию от 08.04.2021

5 апреля 2021 07:30 Александр Кива
Ментовские войны. Харьков-3: смотреть онлайн 16 серию от 08.04.2021

8 апреля на tv.ua и на канале 2+2 выйдет 16 серия сериала Ментовские войны. Харьков-3. 16 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 16 серии сериала Ментовские войны. Харьков-3:

Зайцева рассказывает операм о романе Жаркова. Харлей выходит из больничного, и узнает, что Ларису и ее сына захватил Репаков. Вместе с Гордиенко он отправляется спасать возлюбленную. Оперы узнают шокирующую правду — в их отделе все это время был предатель.

16 серию сериала Ментовские войны. Харьков-3 смотрите скоро онлайн на tv.ua.

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