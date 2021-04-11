Сваты: смотреть онлайн 1 серию (эфир 05.04.2021)

11 апреля 2021 18:48 Александр Кива
Сваты: смотреть онлайн 1 серию (эфир 05.04.2021)
Сваты: смотреть онлайн 1 серию
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Смотрите в 1 серии сериала Сваты 1 сезон: 

Обычная современная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом страны или его женой. И вот, ее родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотр бабушек и дедушек. Но в результате телефонной путаницы присмотреть за ребенком приезжают два комплекта бабушек и дедушек — и родители мамы Маши (типичные сельские жители), и родители папы Максима (типичные городские). Между сватами начинается борьба за внучку. Они пытаются перетянуть Женю на свою сторону всеми доступными способами. Вместе с внучкой сваты успевают пережить массу приключений и проникаются друг к другу некоей симпатией. Но перед самым приездом родителей Женя неожиданно пропадает…

Сериал "Сваты" - 1 сезон 1 серия

Современная семья Ковалёвых: Маша, Максим и дочка Женя. Неожиданно молодым родителям подворачивается горящая путёвка в Италию. Но есть одна проблема...

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