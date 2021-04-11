Сваты: смотреть онлайн 1 серию (эфир 05.04.2021)

На нашем сайте tv.ua вы можете смотреть онлайн 1 серию сериала Сваты.

Смотрите в 1 серии сериала Сваты 1 сезон:

Обычная современная девочка Женя изучает английский, разбирается в мобильных и компьютерах, а когда вырастет, хочет стать президентом страны или его женой. И вот, ее родители едут отдыхать в Италию, и оставляют Женю под присмотр бабушек и дедушек. Но в результате телефонной путаницы присмотреть за ребенком приезжают два комплекта бабушек и дедушек — и родители мамы Маши (типичные сельские жители), и родители папы Максима (типичные городские). Между сватами начинается борьба за внучку. Они пытаются перетянуть Женю на свою сторону всеми доступными способами. Вместе с внучкой сваты успевают пережить массу приключений и проникаются друг к другу некоей симпатией. Но перед самым приездом родителей Женя неожиданно пропадает…



Сериал "Сваты" - 1 сезон 1 серия

Современная семья Ковалёвых: Маша, Максим и дочка Женя. Неожиданно молодым родителям подворачивается горящая путёвка в Италию. Но есть одна проблема...

1 серию сериала Сваты 1 сезон смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.