Мотыльки 3 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021
Смотрите онлайн 3 серию сериала Мотыльки.
Паше становится лучше, и он убегает из госпиталя, чтобы выполнить обещание, данное Але и снова увидеть ее. Влюбленные проводят в абсолютно пустом городе целый день. Несмотря на то, что вокруг царит хаос и смерть, они счастливы. Но утром Паше становится плохо. Они принимают решение пешком уйти из города, для того чтобы найти помощь…
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