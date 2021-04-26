Мотыльки 4 серия – смотреть онлайн эфир от 26.04.2021
Смотрите онлайн 4 серию сериала Мотыльки.
Пашу чудом отправляют в Москву, где ему пытаются оказать помощь. Аля едет за ним и умоляет врачей, чтобы ей позволили увидеть любимого. Она все еще верит, что ее огромная любовь сохранит ему жизнь… В этой же больнице умирает и Марьяна. А в Киеве не выдерживает сердце дедушки Али. Девушка остается одна на всем белой свете. Единственное, что ее держит — это беременность. Но врачи настаивают на ее прерывании…
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