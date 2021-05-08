Бомба 1 серия - смотреть онлайн эфир от 08.05.2021

8 мая 2021 14:15 Александр Кива
Бомба 1 серия - смотреть онлайн эфир от 08.05.2021
Бомба: смотреть онлайн 1 серию
пресс-служба

8 мая на ICTV вышла 1 серия сериала Бомба. 1 серию сериала Бомба смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Бомба:

Накануне весенней сессии 1941 года Ивана Гучкова отчисляют из института. Второкурсник, спортсмен и полиглот заинтересовал Разведуправление. Его принудительно зачисляют в ряды разведшколы и увозят в казарму. Иван даже не успевает объясниться с любимой девушкой Ликой. Его друг и соперник Никита делает это за него.

1 серию сериала Бомба от 08.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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