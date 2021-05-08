Бомба 1 серия - смотреть онлайн эфир от 08.05.2021
8 мая на ICTV вышла 1 серия сериала Бомба. 1 серию сериала Бомба смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
Накануне весенней сессии 1941 года Ивана Гучкова отчисляют из института. Второкурсник, спортсмен и полиглот заинтересовал Разведуправление. Его принудительно зачисляют в ряды разведшколы и увозят в казарму. Иван даже не успевает объясниться с любимой девушкой Ликой. Его друг и соперник Никита делает это за него.
1 серию сериала Бомба от 08.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.