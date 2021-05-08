Бомба 3 серия - смотреть онлайн эфир от 08.05.2021
8 мая на ICTV вышла 3 серия сериала Бомба. 3 серию сериала Бомба смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
Никита рассказывает Лике, что видел похоронку на Ивана. Лика отказывается верить. Она с головой уходит в работу. Тем временем Гучков все больше становится похожим на Стенли. Ему делают ряд медицинских процедур, учат ивриту. Также Ивана знакомят с информацией, необходимой для создания урановой бомбы. Нового Ивана отправляют к американцам, но на первом же посту Гучкова обвиняют в шпионаже и готовят к расстрелу.
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