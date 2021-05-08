Бомба 4 серия - смотреть онлайн эфир от 08.05.2021
8 мая на ICTV вышла 4 серия сериала Бомба. 4 серию сериала Бомба смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
Иван Гучков удачно проходит проверку чекистов и получает разрешение отправиться на настоящее задание. Согласно заранее продуманному плану Гучков устраивает побег из японского лагеря и попадает к американцам. Иван умело проходит все круги допросов, получает документы на имя Стенли Либера и прибывает на задание в Сан-Франциско. В это время в Москве выясняют, что досье Ивана не соответствует действительности. Куратор Гучкова получает приказ остановить задание.
4 серию сериала Бомба от 08.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.