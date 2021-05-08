Бомба 8 серия - смотреть онлайн эфир от 08.05.2021

8 мая 2021 15:30 Александр Кива
Бомба 8 серия - смотреть онлайн эфир от 08.05.2021
Бомба: смотреть онлайн 8 серию
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8 мая на ICTV вышла 8 серия сериала Бомба. 8 серию сериала Бомба смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 8 серии сериала Бомба:

За успешно выполненное задание Иван попадает в тюрьму НКВД. Его допрашивали и избивали — днями, месяцами, годами. А потом просто отпустили. Сам Берия пообещал выполнить любую его просьбу. Иван узнал, что Шейлы уже нет в живых, а его приемного сына Джереми теперь зовут Ерема. Он воспитанник московского детдома. Узнал Ваня и о Лике. Она, как и прежде, любит и ждет.

8 серию сериала Бомба от 08.05.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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