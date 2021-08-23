Однажды под Полтавой 13 сезон: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.08.2021)
23 августа 2021 22:00
Однажды под Полтавой-13: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.08.2021)
пресс-служба
23 августа на телеканале ТЕТ и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию сериала Однажды под Полтавой-13. 11 серию 13 сезона сериала Однажды под Полтавой смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Однажды под Полтавой-13: Юрчик и Яринка понимают, что им не хватает выходных из-за собственного бизнеса. Поэтому, они решают устроить себе его прямо сейчас и оставляют на хозяйстве Борика и кума. Но они еще не догадываются, что из этого выйдет...
11 серию сериала Однажды под Полтавой-13 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии ситкома Однажды под Полтавой смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.