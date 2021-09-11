Дело рук утопающих: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.09.2021)

11 сентября 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дело рук утопающих: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.09.2021)
Дело рук утопающих: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 13.09.2021)
пресс-служба

13 сентября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 серия сериала Дело рук утопающих. 1 серию сериала Дело рук утопающих смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Действие картины Дело рук утопающих разворачивается в городке, который из-за продолжительных ливней находится под угрозой затопления. Двум местным жителям, помимо природных и социальных проблем города, придётся разобраться с неприятностями и в личной жизни. Учительница Марина Коновалюк однажды поверила в искренность женатого мужчины и теперь замешана в грандиозном скандале. К тому же ее подозревают в убийстве соперницы. А полицейский Алексей Терещенко «сослан» в провинцию за серьезный служебный проступок.

1 серию сериала Дело рук утопающих смотрите 13 сентября в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Дело рук утопающих смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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